В Башкирии хотят ужесточить наказание за нарушения в использовании земли

В Башкирии рассматривают инициативу о резком повышении штрафов за нарушения в сфере землепользования. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение в региональный парламент.
Как пояснили в Госсобрании республики, сейчас существует явная несправедливость. Если нарушение выявляет федеральный инспектор, то штрафы для граждан составляют 10−20 тысяч рублей, а для компаний — 100−200 тысяч. А вот если нарушителя ловит местный, муниципальный земельный контроль, то суммы в десятки раз меньше: для обычных людей — 300−500 рублей, для организаций — 10−20 тысяч рублей.
По словам председателя Госсобрания Константина Толкачева, эти штрафы настолько незначительны, что нарушителям часто проще их заплатить, чем исправлять ситуацию. При этом, чтобы взыскать даже эти символические суммы, приходится проводить целую процедуру с судами и исполнительными производствами, что отнимает много времени и ресурсов у чиновников.
Новый законопроект предлагает устранить этот дисбаланс. Штрафы за неисполнение предписаний муниципальных органов хотят сделать такими же высокими, как и за аналогичные нарушения, выявленные на федеральном уровне.
