В Башкирии хотят ужесточить наказание за нарушения в использовании земли

Как пояснили в Госсобрании республики, сейчас существует явная несправедливость. Если нарушение выявляет федеральный инспектор, то штрафы для граждан составляют 10−20 тысяч рублей, а для компаний — 100−200 тысяч. А вот если нарушителя ловит местный, муниципальный земельный контроль, то суммы в десятки раз меньше: для обычных людей — 300−500 рублей, для организаций — 10−20 тысяч рублей.