Появились новые подробности о беспорядках в аэропорту Махачкалы

Участники массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, прорвавшиеся в 2023 году к прилетевшим из Израиля гражданам, проверяли их паспорта в поисках евреев. Об этом заявил экс-гендиректор воздушной гавани Саид Рамазанов.
В Верховном суде Дагестана продолжается рассмотрение дел трех организаторов беспорядков. Протестующие, как рассказал Рамазанов, против воли вытаскивали на улицу людей и проверяли их документы «в поисках евреев». При этом многие уговаривали протестующих выйти из автобуса и разойтись.
Позже прилетевших из Израиля эвакуировали на вертолетах, передает РИА Новости.
В 2023 году толпа прорвалась в аэропорт Махачкалы в поисках пассажиров из Тель-Авива. В Росавиации сообщили о закрытии аэропорта. В это же время участники акции проникли на взлетную полосу. В ходе беспорядков на территории международного аэропорта Махачкала имени Амет-Хана Султана были задержаны более 60 человек.
В результате беспорядков пострадало около 20 человек. Подробнее о произошедшем в аэропорту и о наказании, которое ожидает задержанных, — в материале «Вечерней Москвы».