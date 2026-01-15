Появились новые подробности о беспорядках в аэропорту Махачкалы

В 2023 году толпа прорвалась в аэропорт Махачкалы в поисках пассажиров из Тель-Авива. В Росавиации сообщили о закрытии аэропорта. В это же время участники акции проникли на взлетную полосу. В ходе беспорядков на территории международного аэропорта Махачкала имени Амет-Хана Султана были задержаны более 60 человек.