В ЯНАО мужчина украл стиральную машину и лишился автомобиля за миллион рублей

Уголовное дело прекращено за примирением сторон.
Житель Лабытнанги (ЯНАО) лишился автомобиля за миллион рублей, украв стиральную машину. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.
«В августе 2025 года мужчина тайно похитил стиральную машину, расположенную в подъезде жилого дома и принадлежащую одному из жильцов. Злоумышленник, поместив ее в свой автомобиль марки “Рено Дастер”, скрылся и распорядился похищенной бытовой техникой по своему усмотрению», — сообщили в прокуратуре.
В отношении 57-летнего местного жителя было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Учитывая доводы прокуратуры, суд принял решение прекратить дело в связи примирением сторон. При этом виновный лишился своего автомобиля, который использовал для кражи стиральной машины. Его конфисковали в пользу государства. Постановление суда вступило в законную силу.
В прокуратуре ЯНАО пояснили, что автомобиль конфискован согласно уголовно-процессуальному кодексу РФ. Автомобиль виновного был признан орудием преступления, поэтому был изъят.