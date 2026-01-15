В ЯНАО мужчина украл стиральную машину и лишился автомобиля за миллион рублей

В отношении 57-летнего местного жителя было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Учитывая доводы прокуратуры, суд принял решение прекратить дело в связи примирением сторон. При этом виновный лишился своего автомобиля, который использовал для кражи стиральной машины. Его конфисковали в пользу государства. Постановление суда вступило в законную силу.