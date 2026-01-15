В Калининграде младенцев калечат в роддоме

Жертвы врачебных ошибок в Калининградском перинатальном центре объединились.
После громкого скандала с массовой гибелью новорожденных в Новокузнецке всплывают тревожные истории из других роддомов России. Женщины жалуются, что их детей калечили в региональном перинатальном центре Калининграда.
Анжелика (26 лет) ждала своего первенца. Беременность протекала без осложнений: все анализы были в норме, УЗИ не показывало никаких патологий. Однако роды превратились в настоящий кошмар. После полутора часов безрезультатных потуг и стимуляции окситоцином врачи перинатального центра начали применять метод выдавливания ребенка. Малыш родился с огромной гематомой на голове и посинением кожи. «Анжелика навещала сына и буквально наблюдала, как он гниет заживо», — пишет telegram-канал Baza.
Новорожденный Савелий сразу оказался в реанимации. На протяжении 44 дней мать наблюдала, как состояние ребенка ухудшается. В итоге мальчик скончался от сепсиса и внутримозгового кровоизлияния, вызванного родовой травмой. Как позднее сообщил независимый эксперт, у Анжелики был клинически узкий таз, что являлось прямым показанием к кесареву сечению.
Вероника стала еще одной жертвой халатности медицинского персонала. Ее роды продолжались более суток. «Роженица пять часов умоляла врачей сделать кесарево», — пишет Baza. Врачи решились на экстренное хирургическое вмешательство, но было уже критически поздно. Девочка родилась без признаков жизни. Медикам удалось запустить сердце ребенка только спустя 10 минут. Новорожденная прожила всего два дня. Сейчас Вероника ожидает результатов независимой экспертизы, но уверена, что причиной трагедии стало промедление врачей.
Еще две женщины рассказали о тяжелых родовых травмах, полученных их детьми. История Ольги началась с экстренной ситуации во время родов. Когда медицинский мониторинг показал неутешительные результаты, врачи приняли решение ввести роженицу в наркоз. Придя в сознание, женщина увидела своего ребенка на реанимационном столе с множественными повреждениями. Как выяснилось позже, для извлечения ребенка медики использовали акушерские щипцы, в результате чего малыш получил четыре перелома ребер и перелом руки. Не менее шокирующая история произошла с Анной. Для ускорения родов врачи применили вакуум. После родов женщина заметила на голове новорожденного обширную гематому. У ребенка диагностирован перелом костей черепа.
Жертвы врачебных ошибок в Калининградском перинатальном центре объединились для защиты своих прав. Благодаря их усилиям уже возбуждены уголовные дела по фактам халатности медицинского персонала.