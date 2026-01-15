В Калининграде младенцев калечат в роддоме

Еще две женщины рассказали о тяжелых родовых травмах, полученных их детьми. История Ольги началась с экстренной ситуации во время родов. Когда медицинский мониторинг показал неутешительные результаты, врачи приняли решение ввести роженицу в наркоз. Придя в сознание, женщина увидела своего ребенка на реанимационном столе с множественными повреждениями. Как выяснилось позже, для извлечения ребенка медики использовали акушерские щипцы, в результате чего малыш получил четыре перелома ребер и перелом руки. Не менее шокирующая история произошла с Анной. Для ускорения родов врачи применили вакуум. После родов женщина заметила на голове новорожденного обширную гематому. У ребенка диагностирован перелом костей черепа.