Умер отец Максима Тесака Марцинкевича*

Умер отец националиста Максима Марцинкевича* (также известен как Тесак, включен в список экстремистов и террористов) Сергей Марцинкевич. Об этом сообщает SHOT.
По данным канала, 62-летний мужчина скончался в своей квартире на Рублёвке в Москве. Предварительной причиной смерти названа острая сердечная недостаточность.
Тело было обнаружено утром 12 января. По имеющейся информации, он умер во сне.
Напомним, его сын скончался в 2020 году в челябинском СИЗО в возрасте 36 лет.
*Признан в РФ экстремистом и террористом.