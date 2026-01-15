Ричмонд
Умер отец Максима Тесака Марцинкевича*

Умер отец националиста Максима Марцинкевича* (также известен как Тесак, включен в список экстремистов и террористов) Сергей Марцинкевич.

Умер отец националиста Максима Марцинкевича* (также известен как Тесак, включен в список экстремистов и террористов) Сергей Марцинкевич. Об этом сообщает SHOT.

По данным канала, 62-летний мужчина скончался в своей квартире на Рублёвке в Москве. Предварительной причиной смерти названа острая сердечная недостаточность.

Тело было обнаружено утром 12 января. По имеющейся информации, он умер во сне.

Напомним, его сын скончался в 2020 году в челябинском СИЗО в возрасте 36 лет.

*Признан в РФ экстремистом и террористом.