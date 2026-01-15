Жительница Севастополя угрожала убить мать гладильной доской

Конфликт между 74-летней пенсионеркой и ее дочерью назревал давно. Со слов матери, молодая женщина вела разгульный образ жизни, «сидела у нее на шее» и постоянно бездельничала. Задержанную возмутили претензии матери и она схватилась за гладильную доску.
«Пенсионерка забаррикадировалась в комнате. Это не сразу остановило дебоширку, она напоследок пробила гладильной доской дверь и только потом ушла. Когда опасность миновала женщина сообщила в полицию», — говорится в сообщении.
Участковый нашел злоумышленницу и задержал ее. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Ей грозит до двух лет лишения свободы.