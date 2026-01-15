Shot: В роддоме Новокузнецка девушке случайно удалили матку, она стала бесплодной

Девушка стала бесплодной после операции в больнице Новокузнецка, в роддоме которой погибли младенцы. Как пишет Telegram-канал Shot, пациентке по ошибке удалили матку.
По данным источника, после родов пациентку доставили в гинекологическое отделение НГКБ № 1. Там ей сделали УЗИ и выявили осложнение — срастание плаценты. Как рассказала сама девушка, врачи заставили ее пойти на операцию по удалению матки. Медики аргументировали это тем, что больше якобы ничего нельзя сделать.
После операции девушка не может иметь детей. Она подала на медучреждение в суд, споры длились на протяжении полутора лет.
Судебные эксперты выяснили, что на снимках УЗИ не было врастания плаценты, поэтому операцию по удалению матки не нужно было проводить. Больницу обязали выплатить компенсацию в размере 500 тысяч рублей, а также 250 тысяч рублей штрафа, уточняется в публикации.
На данный момент шесть детей из роддома № 1 Новокузнецка находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии в детской клинической больнице имени Ю. С. Малаховского.
Ранее следователи также задержали главного врача и завотделением реанимации роддома в Новокузнецке. Девять младенцев скончались в роддоме во время новогодних праздников, трое из них умерли в один день. Предположительно, дети заразились инфекцией. «Вечерняя Москва» рассказала, что происходило в стенах больницы.