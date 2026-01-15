Ричмонд
Мужчина и женщина отравились угарным газом в Сергиевске, их успели спасти

В Самарской области произошел очередной случай отравления угарным газом.

Источник: Комсомольская правда

В Сергиевске два человека отравились угарным газом в квартире на улице Нефтяников. По данным ГУ МЧС России по Самарской области, пострадали 48-летний мужчина и 52-летняя женщина.

«После медицинского осмотра они отправлены на амбулаторное лечение», — прокомментировала пресс-служба регионального МЧС.

По предварительной информации, отравление произошло из-за нарушения правил использования газового оборудования.

Этот случай, к счастью, обошелся без летального исхода. А вот за новогодние праздники от угарного газа в Самарской области погибли шесть человек. В МЧС напомнили, что важно соблюдать правила безопасности при работе с газовым оборудованием: проверять тягу, позаботиться о хорошей вентиляции, не оставлять включенные горелки без присмотра, не использовать приборы, которые некорректно работают. Если чувствуете запах газа, звоните 104 или 112.