Мужчина и женщина отравились угарным газом в Сергиевске, их успели спасти

Этот случай, к счастью, обошелся без летального исхода. А вот за новогодние праздники от угарного газа в Самарской области погибли шесть человек. В МЧС напомнили, что важно соблюдать правила безопасности при работе с газовым оборудованием: проверять тягу, позаботиться о хорошей вентиляции, не оставлять включенные горелки без присмотра, не использовать приборы, которые некорректно работают. Если чувствуете запах газа, звоните 104 или 112.