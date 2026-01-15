Ричмонд
+9°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Брянской областью уничтожили две ракеты «Нептун»

ТУЛА, 15 янв — РИА Новости. Две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» были уничтожены ночью над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Благодаря подразделениям ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены шесть реактивных БПЛА самолетного типа, а также две управляемые ракеты большой дальности “Нептун”, — говорится в сообщении.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше