В Уфе построят ресторан быстрого питания на 935 квадратных метрову

Ранее этот проект уже представляли главе республики Радию Хабирову. Компания-инвестор планирует открыть в регионе четыре новых ресторана: три в самой Уфе и один в Мелеузе. Поскольку проект получил статус приоритетного, инвестор сможет воспользоваться льготами. Например, часть его затрат на подведение коммуникаций компенсируют из бюджета региона.