В Уфе построят ресторан быстрого питания на 935 квадратных метрову

В уфимском микрорайоне Затон, недалеко от парка «Волна», построят новый ресторан быстрого питания сети «Ростикс». Он разместится на пересечении улиц Ахметова и Ирендык.
Как сообщил глава Ленинского района Олег Котов, администрация уже провела встречу с инвестором на месте будущей стройки. Планы на 2026 год включают разработку проекта, а открытие самого ресторана запланировано на последние месяцы 2027 года. Площадь нового заведения составит 935 квадратных метров.
Ранее этот проект уже представляли главе республики Радию Хабирову. Компания-инвестор планирует открыть в регионе четыре новых ресторана: три в самой Уфе и один в Мелеузе. Поскольку проект получил статус приоритетного, инвестор сможет воспользоваться льготами. Например, часть его затрат на подведение коммуникаций компенсируют из бюджета региона.
