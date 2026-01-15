Ричмонд
Прокуратура обеспечит жильём семью, пострадавшую в пожаре в Кропачево

Трагедия унесла жизнь семилетней девочки.

Прокуратура Челябинской области взяла на особый контроль обеспечение жильём и социальную поддержку многодетной семьи, пострадавшей от пожара в рабочем посёлке Кропачево. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Трагедия, унёсшая жизнь семилетней девочки, произошла в ночь на 15 января в четырёхквартирном доме барачного типа. Во время пожара матери ребёнка вместе с сожителем удалось спасти через окно троих других дочерей двух, трёх и 13 лет. Однако из-за сильного задымления они не смогли найти и вынести младшую дочь, которая погибла.

В связи с чрезвычайным происшествием прокуратура немедленно организовала проверку. Ключевым вопросом стало предоставление пострадавшей семье временного жилья из маневренного фонда, а также оказание всей необходимой материальной и психологической помощи.

Также надзорное ведомство оценит, насколько полно и своевременно действовали органы системы профилактики в работе с этой семьёй.

Параллельно по факту гибели ребёнка следственные органы возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Предварительной версией причиной пожара названо короткое замыкание электропроводки. Ход расследования также взят на контроль.