Прокуратура обеспечит жильём семью, пострадавшую в пожаре в Кропачево

Трагедия, унёсшая жизнь семилетней девочки, произошла в ночь на 15 января в четырёхквартирном доме барачного типа. Во время пожара матери ребёнка вместе с сожителем удалось спасти через окно троих других дочерей двух, трёх и 13 лет. Однако из-за сильного задымления они не смогли найти и вынести младшую дочь, которая погибла.