Прокуратура обеспечит жильём семью, пострадавшую в пожаре в Кропачево

Прокуратура Челябинской области взяла на особый контроль обеспечение жильём и социальную поддержку многодетной семьи, пострадавшей от пожара в рабочем посёлке Кропачево. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Трагедия, унёсшая жизнь семилетней девочки, произошла в ночь на 15 января в четырёхквартирном доме барачного типа. Во время пожара матери ребёнка вместе с сожителем удалось спасти через окно троих других дочерей двух, трёх и 13 лет. Однако из-за сильного задымления они не смогли найти и вынести младшую дочь, которая погибла.
В связи с чрезвычайным происшествием прокуратура немедленно организовала проверку. Ключевым вопросом стало предоставление пострадавшей семье временного жилья из маневренного фонда, а также оказание всей необходимой материальной и психологической помощи.
Также надзорное ведомство оценит, насколько полно и своевременно действовали органы системы профилактики в работе с этой семьёй.
Параллельно по факту гибели ребёнка следственные органы возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Предварительной версией причиной пожара названо короткое замыкание электропроводки. Ход расследования также взят на контроль.