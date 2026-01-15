Девушку по ошибке отправили в морг и заплатили миллионы

Власти американского города Саутфилд согласились выплатить компенсацию семье 20-летней девушки, которую медики признали умершей и направили в морг, хотя она была жива. Инцидент закончился гибелью пациентки и многолетним судебным разбирательством.
Трагедия произошла в 2020 году в пригороде Детройта, штат Мичиган. Родственники 20-летней Тимеши Бошам, страдавшей церебральным параличом, вызвали скорую помощь из-за приступа удушья. Прибывшие медики провели реанимационные мероприятия, после чего констатировали смерть пациентки, пишет Associated Press.
Девушку поместили в мешок для трупов и доставили в морг. Там сотрудники учреждения обнаружили, что она жива и с трудом дышит. Бошам экстренно перевезли в больницу, однако полученные повреждения оказались необратимыми. Через два месяца она скончалась.
Медицинские эксперты пришли к выводу, что пациентку можно было спасти при своевременной госпитализации и правильной оценке ее состояния. Ошибка на этапе оказания помощи стала ключевым фактором трагического исхода.
Семья погибшей в течение нескольких лет добивалась компенсации через суд. В итоге власти Саутфилда согласились на досудебное урегулирование и выплату 3,25 млн долларов, что эквивалентно примерно 255 млн рублей.
