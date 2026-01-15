Ричмонд
Взрыв бытового газа произошел в частном доме в Уссурийске, спасены три человека

Для ликвидации последствий взрыва газа в частном доме в Уссурийске задействованы 24 человека и пять единиц техники.

Источник: Комсомольская правда

В частном жилом доме в Уссурийске (Приморский край) произошел мощный взрыв бытового газа. По данным МЧС России, сообщение о происшествии поступило в 15:20, и уже через четыре минуты спасатели были на месте.

Огнеборцы немедленно приступили к разбору завалов разрушенного здания. В ходе операции из-под обломков были деблокированы и переданы медикам трое пострадавших: мужчина и две женщины. В настоящее время спасатели продолжают работы по ликвидации возгорания на площади около двух квадратных метров.

Всего для ликвидации последствий взрыва задействовано 24 человека и пять единиц техники от МЧС. Информация о состоянии спасенных уточняется.

Ранее сообщалось, что 4 января в Первоуральске в Свердловской области произошел взрыв в одной из квартир 4-этажного дома на улице Ильича. В результате инцидента начался пожар в трех квартирах, известно об одном пострадавшем. Огонь распространился на 35 квадратных метров. Пожарные продолжают ликвидировать последствие случившегося.