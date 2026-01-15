Взрыв бытового газа произошел в частном доме в Уссурийске, спасены три человека

Огнеборцы немедленно приступили к разбору завалов разрушенного здания. В ходе операции из-под обломков были деблокированы и переданы медикам трое пострадавших: мужчина и две женщины. В настоящее время спасатели продолжают работы по ликвидации возгорания на площади около двух квадратных метров.