Архангельскому Чикатило отказали в выходе на свободу

Маньяк пытался выйти на свободу спустя 28 лет тюремного заключения.
Одному из самых опасных серийных убийц России Сергею Шипилову, получившему прозвище «архангельский Чикатило», отказали в условно-досрочном освобождении. 66-летний преступник, отбывающий пожизненное заключение в колонии особого режима «Черный дельфин», пытался выйти на свободу спустя 28 лет тюремного заключения.
«Суд уже рассмотрел дело и отказал, так как “архангельский Чикатило” смог насиловать и убивать женщин даже будучи за решеткой», — пишет SHOT. На счету Шипилова 14 доказанных убийств женщин. Он родился в Архангельской области, большую часть жизни провел в городе Вельске. Еще до 1998 года он убил пять женщин в Вельске и окрестностях. Эти преступления долгое время оставались нераскрытыми, поскольку преступник тщательно заметал следы. В 1998 году Шипилова приговорили к восьми годам лишения свободы за девять доказанных изнасилований. На тот момент правоохранительные органы еще не связывали его с убийствами, которые происходили в регионе. Он отбывал наказание в исправительной колонии ИК-14 в Архангельской области.
В колонии Шипилов зарекомендовал себя как образцовый заключенный. За хорошее поведение администрация назначила его на должность водителя ассенизаторской машины. Эта работа подразумевала вывоз отходов за пределы колонии на специально отведенную свалку. Во время выезда за территорию исправительного учреждения заключенного должны были сопровождать сотрудники колонии. Однако на практике эти правила нарушались. Пользуясь свободой, маньяк совершил еще девять убийств женщин. Все жертвы перед смертью подверглись сексуальному насилию. Если в начале своей преступной деятельности Шипилов преимущественно нападал на молодых девушек, то позднее он переключился на женщин постарше. Последним его жертвам было 44 и 50 лет.
Раскрытие серии убийств произошло благодаря работе следователей, которые заметили совпадение графика выездов Шипилова за пределы колонии с датами исчезновения и убийств женщин в окрестностях. Причастность Шипилова к убийствам была доказана, и в начале 2000-х годов суд приговорил его к пожизненному лишению свободы.