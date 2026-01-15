Архангельскому Чикатило отказали в выходе на свободу

«Суд уже рассмотрел дело и отказал, так как “архангельский Чикатило” смог насиловать и убивать женщин даже будучи за решеткой», — пишет SHOT. На счету Шипилова 14 доказанных убийств женщин. Он родился в Архангельской области, большую часть жизни провел в городе Вельске. Еще до 1998 года он убил пять женщин в Вельске и окрестностях. Эти преступления долгое время оставались нераскрытыми, поскольку преступник тщательно заметал следы. В 1998 году Шипилова приговорили к восьми годам лишения свободы за девять доказанных изнасилований. На тот момент правоохранительные органы еще не связывали его с убийствами, которые происходили в регионе. Он отбывал наказание в исправительной колонии ИК-14 в Архангельской области.