Шесть БПЛА и две ракеты «Нептун» уничтожены в небе над Брянской областью

ВСУ.
В ночь на 15 января ВСУ попытались нанести комбинированный удар по Брянской области с применением беспилотников и ракет, все цели были уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем telegram-канале.
По данным региональных властей, атака пришлась на Брянский район и Фокинский район города Брянска, жилые дома и административные здания получили повреждения, жертв и пострадавших нет. «Прошедшей ночью враг совершил попытку комбинированной атаки по территории нашей области. Благодаря подразделениям ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены шесть реактивных БпЛА самолетного типа, а также две управляемые ракеты большой дальности “Нептун”. Пострадавших нет», — заявил глава региона.
По информации губернатора, при отражении атаки в Брянском районе выбило стекла в многоквартирном доме, повреждены фасад и остекление административного здания. В Фокинском районе Брянска зафиксированы повреждения фасада и кровли жилого дома. На местах разрывов и падения обломков работают специалисты, власти уточняют масштабы ущерба.