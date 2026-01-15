Выросло количество преступлений на транспорте в регионах УрФО

По словам следователя-криминалиста Центрального МСУТ СКР Павла Альферовича, диверсии и теракты представляют особую опасность для транспортной безопасности. В регионах УрФО такие преступления начались в 2023 году, их количество постоянно растет. В 2023 году было зарегистрировано 6 таких правонарушений, в 2024 году — 14, в 2025 году в производстве следователей находилось уже 19 подобных преступлений. «Благодаря взаимодействию с другими органами удается пресекать эти преступления на стадии подготовки», — уточнил криминалист.

