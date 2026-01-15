Мужчина, устроивший стрельбу у гимназии в Краснодаре, проведет в колонии 5,5 лет

В ходе судебного процесса Игорь Дьяченко свою вину не признал. Он утверждал, что конфликт был вызван спором из-за парковки, а потерпевший его оговорил. Однако суд первой инстанции, изучив совокупность представленных доказательств, счел вину мужчины полностью доказанной и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев в колонии общего режима. Дьяченко признали виновным по статьям об угрозе убийством, умышленном повреждении имущества, хулиганстве с применением оружия, а также о незаконном хранении оружия.