Мужчина, устроивший стрельбу у гимназии в Краснодаре, проведет в колонии 5,5 лет

Краснодарский краевой суд пересмотрел приговор Октябрьского районного суда в отношении Игоря Дьяченко, которого ранее признали виновным в стрельбе у гимназии № 92. Апелляционная инстанция пришла к выводу о необходимости усиления наказания, увеличив срок лишения свободы.
Инцидент произошел утром 24 января 2025 года. Как следует из материалов дела, Игорь Дьяченко, находясь в непосредственной близости от гимназии № 92, встретил мужчину, с которым у него накануне возник конфликт. Продолжая словесную перепалку, Дьяченко произвел выстрел в заднее ветровое стекло автомобиля Toyota Land Cruiser, принадлежащего его оппоненту. При этом отмечается, что он находился в общественном месте и создавал реальную опасность для окружающих.
«В момент выстрела в машине на переднем сиденье находился ребенок», — добавили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Кроме того, установлено, что огнестрельное оружие, из которого стрелял подсудимый, хранилось у него незаконно.
В ходе судебного процесса Игорь Дьяченко свою вину не признал. Он утверждал, что конфликт был вызван спором из-за парковки, а потерпевший его оговорил. Однако суд первой инстанции, изучив совокупность представленных доказательств, счел вину мужчины полностью доказанной и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев в колонии общего режима. Дьяченко признали виновным по статьям об угрозе убийством, умышленном повреждении имущества, хулиганстве с применением оружия, а также о незаконном хранении оружия.
Это решение было обжаловано обеими сторонами: Дьяченко настаивал на оправдании, а гособвинитель требовал более сурового наказания.
Рассмотрев доводы жалобы и представления, судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда пришла к выводу о необходимости ужесточения меры пресечения. В итоге Игорь Дьяченко проведет в колонии общего режима 5 лет и 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.