Бортовой самописец пропавшего у берегов Тайваня F-16 обнаружен на дне моря

ВВС Тайваня сообщили об обнаружении бортового самописца истребителя F-16V, пропавшего с радаров 6 января у восточного побережья острова, пишет газета Taiwan News.
Представитель тайваньского оборонного ведомства рассказал журналистам, что самописец находится в море на большой глубине, которая недоступна для местных спасательных судов. В связи с этим военные Тайваня координируют свои действия с компаниями из Японии и Сингапура для получения помощи в подъеме.
О местонахождении пилота истребителя пока ничего не известно.
Военный самолет F-16V пропал с радаров вечером 6 января во время полета над морем у побережья уезда Хуалань. Самолет отделился от группы истребителей, выполнявших тренировочный полет в темное время суток. Управлял им капитан Синь. Он успел сообщить о намерении катапультироваться до того, как машина исчезла с экранов локаторов. До сих пор не ясно, смог ли пилот покинуть истребитель. Поиски пропавшего летчика результатов не дали.