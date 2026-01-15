Бортовой самописец пропавшего у берегов Тайваня F-16 обнаружен на дне моря

Военный самолет F-16V пропал с радаров вечером 6 января во время полета над морем у побережья уезда Хуалань. Самолет отделился от группы истребителей, выполнявших тренировочный полет в темное время суток. Управлял им капитан Синь. Он успел сообщить о намерении катапультироваться до того, как машина исчезла с экранов локаторов. До сих пор не ясно, смог ли пилот покинуть истребитель. Поиски пропавшего летчика результатов не дали.