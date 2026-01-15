В Кузбассе проверят все роддома после ЧП в Новокузнецке

В Кузбассе началась проверка всех родильных домов региона на фоне расследования по факту гибели новорождённых в Новокузнецке, сообщил губернатор Илья Середюк.
«Пока в Новокузнецкой горбольнице № 1 работают федеральные эксперты, приступаем к проверке всех роддомов Кузбасса», — заявил глава региона. По его словам, в состав региональной комиссии вошли сотрудники областного минздрава и специалисты родильных домов третьего, высшего уровня.
Первым был проверен роддом в Прокопьевске, где работают акушерское отделение и отделение для новорождённых и недоношенных детей. Учреждение рассчитано на одновременное пребывание до 26 пациенток.
Как уточнил Середюк, проверки касаются соблюдения протоколов оказания медицинской помощи, санитарно-эпидемиологических требований, наличия оборудования и организации работы персонала. «Всего в Кузбассе 12 родильных отделений и два перинатальных центра. Все проверим до 9 февраля», — подчеркнул губернатор.
Ранее Следственный комитет сообщил о задержании руководства роддома № 1 Новокузнецка по делу о гибели девяти новорождённых. Следствие проверяет организацию медицинской помощи и действия персонала в период с 4 по 12 января. Возбуждены уголовные дела о халатности и причинении смерти по неосторожности, назначены судебно-медицинские экспертизы.