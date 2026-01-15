В Кузбассе проверят все роддома после ЧП в Новокузнецке

Ранее Следственный комитет сообщил о задержании руководства роддома № 1 Новокузнецка по делу о гибели девяти новорождённых. Следствие проверяет организацию медицинской помощи и действия персонала в период с 4 по 12 января. Возбуждены уголовные дела о халатности и причинении смерти по неосторожности, назначены судебно-медицинские экспертизы.