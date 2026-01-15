Ричмонд
+9°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тюменской области чиновников через суд заставили отремонтировать муниципальное жилье

Прокуратура Абатского района Тюменской области через суд обязала администрацию муниципалитета отремонтировать квартиры служебного и маневренного фонда. Об этом сообщил telegram-канал регионального управления ведомства.

По решению суда в Абатском районе отремонтируют две муниципальные квартиры (архивное фото).

Прокуратура Абатского района Тюменской области через суд обязала администрацию муниципалитета отремонтировать квартиры служебного и маневренного фонда. Об этом сообщил telegram-канал регионального управления ведомства.

«Прокуратура Абатского района проверила соответствие жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципалитета требованиям санитарных и технических правил, противопожарной безопасности. Установлено, что две квартиры служебного и маневренного фонда в доме по ул. Школьная в с. Старая Маслянка непригодны для постоянного проживания граждан», — отметили в прокуратуре Тюменской области.

В ходе проверки было установлено, что в помещениях требуется полная замена конструкций пола и перегородок, межкомнатных дверей и входного дверного блока, электропроводки, а также проведение внутренних отделочных работ. Прокурор района обратился в Абатский районный суд с иском о возложении на администрацию муниципалитета обязанности по ремонту указанных квартир. Эти требования были удовлетворены.

Ранее URA.RU писало о том, что собственники жилья в домах с числом квартир менее пяти в Тюменской области освобождаются от обязательных взносов на капитальный ремонт. Соответствующее решение было принято в мае 2025 года.