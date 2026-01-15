В Тюменской области чиновников через суд заставили отремонтировать муниципальное жилье

В ходе проверки было установлено, что в помещениях требуется полная замена конструкций пола и перегородок, межкомнатных дверей и входного дверного блока, электропроводки, а также проведение внутренних отделочных работ. Прокурор района обратился в Абатский районный суд с иском о возложении на администрацию муниципалитета обязанности по ремонту указанных квартир. Эти требования были удовлетворены.