В Тюменской области чиновников через суд заставили отремонтировать муниципальное жилье

По решению суда в Абатском районе отремонтируют две муниципальные квартиры (архивное фото).
Прокуратура Абатского района Тюменской области через суд обязала администрацию муниципалитета отремонтировать квартиры служебного и маневренного фонда. Об этом сообщил telegram-канал регионального управления ведомства.
«Прокуратура Абатского района проверила соответствие жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципалитета требованиям санитарных и технических правил, противопожарной безопасности. Установлено, что две квартиры служебного и маневренного фонда в доме по ул. Школьная в с. Старая Маслянка непригодны для постоянного проживания граждан», — отметили в прокуратуре Тюменской области.
В ходе проверки было установлено, что в помещениях требуется полная замена конструкций пола и перегородок, межкомнатных дверей и входного дверного блока, электропроводки, а также проведение внутренних отделочных работ. Прокурор района обратился в Абатский районный суд с иском о возложении на администрацию муниципалитета обязанности по ремонту указанных квартир. Эти требования были удовлетворены.
