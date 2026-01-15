Ричмонд
Силы ПВО уничтожили две ракеты «Нептун» и шесть БПЛА ВСУ над Брянской областью

В ходе атаки БПЛА ВСУ на Брянскую область никто не пострадал.

Источник: Комсомольская правда

Силы ПВО продолжают успешно защищать регионы России от нападок киевского режима. За ночь над территорией Брянской области были уничтожены две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и шесть беспилотников самолетного типа. Пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, атака носила комбинированный характер. Однако все равно закончилась неудачей для украинских боевиков.

«Обнаружены и уничтожены шесть реактивных БПЛА самолетного типа, а также две управляемые ракеты большой дальности “Нептун”. Пострадавших нет»", — написал Богомаз.

Глава региона уточнил, что в Брянском районе повреждены остекление в многоквартирном доме, а также фасад и окна административного здания. В Фокинском районе Брянска зафиксированы повреждения фасада и кровли жилого дома. На местах работают оперативные и экстренные службы.

Напомним, похожая ситуация сложилась в ночь с 14 на 15 января. Тогда силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 34 украинских беспилотника над несколькими регионами России. Наибольшее число БПЛА было сбито в Ростовской области — 19 штук.

