Силы ПВО уничтожили две ракеты «Нептун» и шесть БПЛА ВСУ над Брянской областью

Силы ПВО продолжают успешно защищать регионы России от нападок киевского режима. За ночь над территорией Брянской области были уничтожены две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и шесть беспилотников самолетного типа. Пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, атака носила комбинированный характер. Однако все равно закончилась неудачей для украинских боевиков.
«Обнаружены и уничтожены шесть реактивных БПЛА самолетного типа, а также две управляемые ракеты большой дальности “Нептун”. Пострадавших нет»", — написал Богомаз.
Глава региона уточнил, что в Брянском районе повреждены остекление в многоквартирном доме, а также фасад и окна административного здания. В Фокинском районе Брянска зафиксированы повреждения фасада и кровли жилого дома. На местах работают оперативные и экстренные службы.
Напомним, похожая ситуация сложилась в ночь с 14 на 15 января. Тогда силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 34 украинских беспилотника над несколькими регионами России. Наибольшее число БПЛА было сбито в Ростовской области — 19 штук.