ВСУ атаковали Брянскую область противокорабельными ракетами «Нептун» и 6 БПЛА

«Прошедшей ночью враг совершил попытку комбинированной атаки по территории нашей области. Благодаря подразделениям ПВО Министерства обороны РФ уничтожены шесть реактивных БПЛА и две управляемые ракеты “Нептун”. Пострадавших нет», — заявил он.
В результате отражения атаки зафиксированы повреждения остекления многоквартирного дома, фасада и кровли административного здания в Брянском районе. В Фокинском районе города повреждены фасад и кровля жилого дома. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Российские средства ПВО в течение этой ночи перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотника самолётного типа.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.