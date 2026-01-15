Ричмонд
Рейс Москва — Тегеран вернулся в аэропорт вылета

Рейс по маршруту Москва — Тегеран, запланированный на 14 января, вернулся в аэропорт вылета из-за временного закрытия воздушного пространства Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Рейс «Аэрофлота» SU514 по маршруту Москва — Тегеран, запланированный на 14 января, вынужден был вернуться в аэропорт вылета из-за временного закрытия воздушного пространства Ирана.

Согласно информации, полученной от пресс-службы авиакомпании, повторный вылет самолета запланирован на 11:00.

В авиакомпании отметили, что пассажирам рейса SU514 и обратного рейса SU515, которые ожидают вылета, предоставляется обслуживание в соответствии с требованиями федеральных авиационных правил Российской Федерации. Для них организовано размещение в гостинице, а также обеспечение напитками и питанием на время ожидания.