ВСУ атаковали жилой дом в Брянске и объекты энергетики в Волгограде: карта ударов БПЛА на 15 января

В результате атак ВСУ без электроснабжения остались 3029 абонентов в Запорожской области.
Минувшей ночью украинские войска нанесли массированный удар по нескольким российским регионам. По данным Минобороны РФ, средства ПВО сбили 34 беспилотника над территорией России и над акваторией Азовского моря. В Брянске в результате атаки был поврежден многоквартирный дом. В Волгограде украинские силы попытались нанести удары по объектам энергетики. Карта ударов ВСУ — в материале URA.RU.
Условные обозначения.
Какие регионы подверглись атаке ВСУ.
В ночь на 15 января с 23:00 до 07:00 по мск средства ПВО сбили над российскими регионами 34 украинских беспилотников. Из них:
19 БПЛА — над Ростовской областью6 БПЛА — над Брянской областью5 БПЛА — над Волгоградской областью1 БПЛА — над Белгородской областью1 БПЛА — над Курской областью1 БПЛА — над Воронежской областью1 БПЛА — над акваторией Азовского моря.
Где объявляли беспилотную опасность.
Этой ночью сразу в нескольких регионах России был введен режим «Беспилотная опасность». Он действовал в Курской, Оренбургской, Пензенской, Тульской, Орловской и Брянской областях. Власти попросили жителей оставаться в укрытиях и соблюдать меры безопасности. Позже режим отменили в Тульской, Орловской и Брянской областях.
Последствия атак БПЛА.
Запорожская область: свыше 3000 жителей остались без света.
ВСУ наносили удары по энергетической инфраструктуре.
В результате атаки БПЛА на регион без электроснабжения остались 3029 абонентов в городе Пологи и селе Воскресенка Пологовского округа. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Балицкий Евгений в официальном telegram-канале.
Он добавил, что в Васильевском муниципальном округе сегодня электроснабжение уже было полностью восстановлено после предыдущих аварий, вызванных ледяным дождем, шквальным ветром и ударами БПЛА. Однако на электросетях округа вновь произошла авария: часть жителей сел Балки и Малая Белозерка осталась без света. Энергетики работают круглосуточно, чтобы вернуть электричество всем абонентам.
Брянская область: поврежден жилой дом и сбиты две ракеты «Нептун».
В Брянской области из-за атаки ВСУ повреждено остекление в многоквартирном доме.
В Брянской области прошлой ночью силами ПВО были сбиты шесть беспилотников самолетного типа и две ракеты большой дальности «Нептун». Пострадавших в результате атаки, по предварительным данным, нет. Однако в Брянском районе повреждены окна многоквартирного дома, фасад и остекление административного здания. В Фокинском районе Брянска пострадали фасад и крыша жилого дома. На месте работают экстренные службы.
Ростовская область: под удар попали сразу пять районов.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью силы ПВО сбили беспилотники сразу в пяти районах — Таганроге, Каменске, Донецке, а также в Советском сельском и Миллеровском районах. По его словам, никто из людей не пострадал. Разрушений на земле, по предварительным данным, также нет.
Волгоградская область: ВСУ пытались атаковать объекты энергетики.
Глава Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что украинские беспилотники пытались атаковать объекты транспорта и энергетики в регионе. По его словам, разрушений нет, никто не пострадал. Специалисты продолжают внимательно следить за воздушным пространством и усилили контроль за важными объектами.
Воронежская область: пострадавших и разрушений нет.
Подразделения ПВО уничтожили БПЛА ВСУ в небе.
Ночью дежурные подразделения ПВО обнаружили в небе над одним из районов Воронежской области вражеский беспилотник и уничтожили его. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в официальном telegram-канале.
Этой ночью Воронежская область также оказалась под угрозой атаки БПЛА. Власти предупредили жителей региона о возможной опасности и призвали сохранять спокойствие, отметив, что силы ПВО находятся наготове.
Какие аэропорты были закрыты.
В некоторых российских аэропортах этой ночью временно ограничивали прием и вылет самолетов. Такие меры вводились в аэропорте Саратова — Гагарин, и в аэропорте Калуги — Грабцево. Позднее Росавиация отменила ограничения на работу двух аэропортов.