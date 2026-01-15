ВСУ атаковали жилой дом в Брянске и объекты энергетики в Волгограде: карта ударов БПЛА на 15 января

Он добавил, что в Васильевском муниципальном округе сегодня электроснабжение уже было полностью восстановлено после предыдущих аварий, вызванных ледяным дождем, шквальным ветром и ударами БПЛА. Однако на электросетях округа вновь произошла авария: часть жителей сел Балки и Малая Белозерка осталась без света. Энергетики работают круглосуточно, чтобы вернуть электричество всем абонентам.