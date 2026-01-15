В Уссурийске в частном доме произошел взрыв газа

В ведомстве уточнили, что после хлопка газа началось возгорание, а конструкции здания частично обрушились, что затруднило доступ к людям. «Поступило сообщение о взрыве газа в частном жилом доме на улице Воровского. Прибывшие огнеборцы деблокировали из-под завалов разрушенного дома троих человек и передали их медикам скорой помощи», — сообщает МЧС России. По предварительной информации, под обломками могут оставаться фрагменты конструкций, которые представляют угрозу для личного состава и техники.