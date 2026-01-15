Прикрепил фото полового органа: в Самарской области мужчину осудили за обращение к судебным приставам с «сюрпризом»

Житель Самарской области получил условный срок за то, что прикрепил к официальному заявлению на портале «Госуслуги» фотографию интимного характера. Мужчина, имевший несколько исполнительных производств, решил направить обращение к судебным приставам с «сюрпризом», сообщает ГУ ФССП по Самарской области.
«К заявлению, направляемому через интернет, он прикрепил фотографию отдельной части своего тела интимного характера», — рассказали в пресс-службе.
За изготовление и распространение порнографических материалов мужчину осудили по уголовной статье. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год.