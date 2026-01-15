Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прикрепил фото полового органа: в Самарской области мужчину осудили за обращение к судебным приставам с «сюрпризом»

Житель Самарской области добавил фото полового органа к заявлению на Госуслугах.

Источник: ГУ ФССП

Житель Самарской области получил условный срок за то, что прикрепил к официальному заявлению на портале «Госуслуги» фотографию интимного характера. Мужчина, имевший несколько исполнительных производств, решил направить обращение к судебным приставам с «сюрпризом», сообщает ГУ ФССП по Самарской области.

«К заявлению, направляемому через интернет, он прикрепил фотографию отдельной части своего тела интимного характера», — рассказали в пресс-службе.

За изготовление и распространение порнографических материалов мужчину осудили по уголовной статье. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год.