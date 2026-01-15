Минчанка разбила двумя бутылками шампанского видеокамеру в подъезде, думая, что за ней следит сосед

Минчанка разбила двумя бутылками шампанского камеру в подъезде из-за слежки. Подробности сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Сотрудниками уголовного розыска Первомайского района была задержана 39-летняя жительница Минска, повредившая камеру видеонаблюдения в подъезде. Она призналась, что накануне выпила алкоголь и подумала, что через камеру за най следит сосед, с которым у нее ранее был конфликт.
«Тогда она бутылкой шампанского разбила устройство, затем купила в магазине вторую бутылку, вернулась и нанесла еще несколько ударов», — сообщили в милиции.
В отношении минчанки завели уголовное дело. Кроме того, ей нужно будет возместить ущерб организации, которая установила и обслуживала систему видеонаблюдения в подъезде.
