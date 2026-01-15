Минчанка разбила двумя бутылками шампанского видеокамеру в подъезде, думая, что за ней следит сосед

Сотрудниками уголовного розыска Первомайского района была задержана 39-летняя жительница Минска, повредившая камеру видеонаблюдения в подъезде. Она призналась, что накануне выпила алкоголь и подумала, что через камеру за най следит сосед, с которым у нее ранее был конфликт.