Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Красноярского края убил отца, прочитав надпись на снегу

Написанное на снегу слово «люблю» стало триггером для совершения жителем Красноярского края тяжкого преступления — увидев эти несколько букв, молодой человек зарезал отца.

Источник: Российская газета

Написанное на снегу слово «люблю» стало триггером для совершения жителем Красноярского края тяжкого преступления — увидев эти несколько букв, молодой человек зарезал отца.

Следователи установили, что 10 января 23-летний житель Ужурского района, подойдя к отцу сзади, несколько раз ударил его ножом. Пострадавший умер до приезда скорой помощи, проинформировали в объединенной пресс-службе судов региона.

На допросе мать предполагаемого убийцы и жена погибшего рассказала, что сын лечился в связи с заболеванием психики, а в последнее время был чрезвычайно подозрительным — упрекал родителей за то, что они будто бы собираются лишить его жизни.

В день убийства супруги прибирались во дворе, и жена написала на покрытом снегом багажнике семейного автомобиля «люблю», добавив рисунок сердечка.

Сын увидел это слово, и оно запустило в сознании молодого человека прихотливую игру мысли. Он подумал, что папа оставил для него надпись, намекая на подготовку его убийства. Испугавшись, сын взял нож и зарезал отца. Эти подробности выяснились на допросе, уточнили в суде.

Выбирая меру пресечения для обвиняемого, суд учел просьбу его матери, опасающейся за свою жизнь, и принял решение об аресте. Молодого человека взяли под стражу.