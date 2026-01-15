Житель Красноярского края убил отца, прочитав надпись на снегу

Написанное на снегу слово «люблю» стало триггером для совершения жителем Красноярского края тяжкого преступления — увидев эти несколько букв, молодой человек зарезал отца.
Следователи установили, что 10 января 23-летний житель Ужурского района, подойдя к отцу сзади, несколько раз ударил его ножом. Пострадавший умер до приезда скорой помощи, проинформировали в объединенной пресс-службе судов региона.
На допросе мать предполагаемого убийцы и жена погибшего рассказала, что сын лечился в связи с заболеванием психики, а в последнее время был чрезвычайно подозрительным — упрекал родителей за то, что они будто бы собираются лишить его жизни.
В день убийства супруги прибирались во дворе, и жена написала на покрытом снегом багажнике семейного автомобиля «люблю», добавив рисунок сердечка.
Сын увидел это слово, и оно запустило в сознании молодого человека прихотливую игру мысли. Он подумал, что папа оставил для него надпись, намекая на подготовку его убийства. Испугавшись, сын взял нож и зарезал отца. Эти подробности выяснились на допросе, уточнили в суде.
Выбирая меру пресечения для обвиняемого, суд учел просьбу его матери, опасающейся за свою жизнь, и принял решение об аресте. Молодого человека взяли под стражу.