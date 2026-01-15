Ричмонд
В Башкирии выставят на продажу два санатория и агрохолдинг

Республика планирует продать «Ассы», «Танып» и агрокомплекс.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии решили продать несколько крупных государственных объектов. Правительство республики издало постановление о приватизации трех предприятий: санаториев «Ассы» и «Танып», а также агрокомплекса «Алексеевский».

В настоящее время 100% акций обеих здравниц и более 99% акций агрохолдинга принадлежат региону. Продажа этих активов, как ожидается, принесет в бюджет республики около 2,9 миллиарда рублей. Соответствующий документ уже опубликован.

