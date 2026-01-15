Суд вынес приговор жителю Енисейска за истязания сожительницы

В Енисейске местный житель осужден за истязания сожительницы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.
Пара проживала вместе с февраля 2023 года. Женщина — мать двоих малолетних детей, материально зависела от сожителя. Летом 2025 года 30-летний мужчина неоднократно жестоко ее истязал. В июне на улице он избил женщину за малозначительный повод, в августе применил силу дома на кухне. В сентябре он истязал женщину всю ночь, наносил удары руками и ногами, прокусил губу, а также угрожал ножом.
После этого потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. По словам женщины, обратиться раньше она не могла, так как мужчина постоянно забирал у нее телефон. А кричать и просить помощи боялась, поскольку понимала, что для нее будет только хуже.
«Суд, изучив материалы дела, пришёл к выводу, что исправление агрессора без изоляции от общества невозможно и приговорил его за истязание (ч. 1 ст. 117 УК РФ) и угрозу убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ) к 1 году 3 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — рассказали в прокуратуре.
В надзорном ведомстве также уточнили, что ранее мужчина уже имел судимости за наркотики и кражу, а в октябре 2024 года был оштрафован за побои (ст. 6.1.1 КоАП РФ).