В Уссурийске три человека спасены из-под завалов после взрыва газа в жилом доме

Инцидент произошел утром в среду в жилом доме № 45 по улице Воровского в Уссурийске. Прибывшие на место спасатели извлекли из-под завалов трех человек и передали их врачам скорой помощи. К ликвидации последствий привлекались 20 человек и 5 единиц техники.
Обстоятельства происшествия взяла на контроль Уссурийская городская прокуратура. На место ЧП для координации действий экстренных служб выехал прокурор города Михаил Рудницкий.
Надзорное ведомство проведет проверку и даст оценку соблюдению законодательства в сфере безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании газового оборудования. По результатам проверки будет принято решение о мерах прокурорского реагирования.