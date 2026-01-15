Ричмонд
В Уссурийске три человека спасены из-под завалов после взрыва газа в жилом доме

Три человека пострадали в Приморье при взрыве газа в частном доме. Представители надзорного ведомства проверят техническое состояние газовых систем и соблюдение норм безопасности в жилом секторе.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Приморском крае сотрудники МЧС спасли трех человек из частного дома, где произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Инцидент произошел утром в среду в жилом доме № 45 по улице Воровского в Уссурийске. Прибывшие на место спасатели извлекли из-под завалов трех человек и передали их врачам скорой помощи. К ликвидации последствий привлекались 20 человек и 5 единиц техники.

Обстоятельства происшествия взяла на контроль Уссурийская городская прокуратура. На место ЧП для координации действий экстренных служб выехал прокурор города Михаил Рудницкий.

Надзорное ведомство проведет проверку и даст оценку соблюдению законодательства в сфере безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании газового оборудования. По результатам проверки будет принято решение о мерах прокурорского реагирования.