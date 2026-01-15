В Крыму госпитализировали пять человек после крупного ДТП

Авария произошла в районе села Сизовка Сакского района.
«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек: водитель “Лады Гранты” и двое его пассажиров, а также водитель Ford Focus и его пассажир. Все они получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи», — говорится в сообщении.
ДТП, по данным ведомства, произошло из-за водителя Mercedes-Benz, который не справился с управлением, в результате чего его автомобиль занесло и он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя другими машинами.