В Крыму госпитализировали пять человек после крупного ДТП

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв — РИА Новости. Пять человек пострадали при столкновении трех автомобилей в Крыму, все госпитализированы с травмами различной степени тяжести, сообщает пресс-служба госавтоинспекции МВД Крыма.

Источник: МВД Крым/Telegram

Авария произошла в районе села Сизовка Сакского района.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек: водитель “Лады Гранты” и двое его пассажиров, а также водитель Ford Focus и его пассажир. Все они получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

ДТП, по данным ведомства, произошло из-за водителя Mercedes-Benz, который не справился с управлением, в результате чего его автомобиль занесло и он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя другими машинами.