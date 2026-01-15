Ричмонд
Взрыв газа обрушил жилой дом в Уссурийске, из-под завалов достали трёх человек

В Уссурийске Приморского края в результате взрыва газа в частном доме под завалами были заблокированы три человека, которых спасли прибывшие на место спасатели МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в министерстве, пожарные оперативно деблокировали пострадавших из-под завалов разрушенного здания и передали их бригадам скорой медицинской помощи.

После взрыва возник пожар на площади два квадратных метра, который в настоящий момент тушат. К ликвидации последствий чрезвычайного происшествия привлечены 20 человек личного состава и пять единиц спецтехники.

Ранее сообщалось, что в Первоуральске на улице Ильича в четырёхэтажном жилом доме произошёл взрыв бытового газа, после которого начался пожар. Огонь быстро перекинулся на две соседние квартиры. Подразделения МЧС смогли локализовать и полностью потушить возгорание. По предварительной информации, площадь пожара составила 35 квадратных метров.

