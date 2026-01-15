В Ачинске на автобусной остановке нашли двух обезглавленных сов

В Ачинске Красноярского края на автобусной остановке заметили двух обезглавленных сов. Как пишут очевидцы в местных телеграм-каналах, мертвых птиц увидели студенты Торгово-экономического техникума, когда возвращались домой после занятий.
Судя по фотографиям, сов оставили прямо на лавочке. Кто и зачем это сделал — неизвестно.
В региональном МВД корреспонденту «КП-Красноярск» уточнили, что в отдел полиции сообщений по этому факту не поступало. Сейчас сотрудники выясняют все обстоятельства случившегося, живодеров ищут.