Нижегородские хирурги пересобрали скелет рабочего, упавшего с 32-го этажа

«Получил 10 переломов: носа, обоих плечей, рёбер, костей таза и ног. Одно лёгкое оказалось разорванным», — уточняет URA.ru со ссылкой на информацию из больницы.
По данным издания, в течение двух месяцев хирурги Нижегородской областной клинической больницы имени Семашко занимались восстановлением скелета пациента. Все расходы на лечение полностью взял на себя работодатель пострадавшего.
Ранее в Симферополе подросток с инвалидностью погиб, сорвавшись с шестого этажа при попытке выбраться из запертой квартиры. По словам очевидцев, мать систематически оставляла мальчика одного на долгое время, оставляя его без пищи, средств связи и подвергая побоям. Подросток неоднократно пытался сбежать к отчиму.
Больше новостей о ДТП, пожарах и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.