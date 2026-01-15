Ричмонд
Нижегородские хирурги пересобрали скелет рабочего, упавшего с 32-го этажа

Монтажник, упавший с 32-го этажа на стройке жилого комплекса в Нижнем Новгороде, выжил благодаря тому, что рухнул на защитное сооружение, пролетев около 20 этажей. Тем не менее, мужчина получил многочисленные травмы и переломы.

«Получил 10 переломов: носа, обоих плечей, рёбер, костей таза и ног. Одно лёгкое оказалось разорванным», — уточняет URA.ru со ссылкой на информацию из больницы.

По данным издания, в течение двух месяцев хирурги Нижегородской областной клинической больницы имени Семашко занимались восстановлением скелета пациента. Все расходы на лечение полностью взял на себя работодатель пострадавшего.

Ранее в Симферополе подросток с инвалидностью погиб, сорвавшись с шестого этажа при попытке выбраться из запертой квартиры. По словам очевидцев, мать систематически оставляла мальчика одного на долгое время, оставляя его без пищи, средств связи и подвергая побоям. Подросток неоднократно пытался сбежать к отчиму.

