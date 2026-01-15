Нижегородские хирурги пересобрали скелет рабочего, упавшего с 32-го этажа

Ранее в Симферополе подросток с инвалидностью погиб, сорвавшись с шестого этажа при попытке выбраться из запертой квартиры. По словам очевидцев, мать систематически оставляла мальчика одного на долгое время, оставляя его без пищи, средств связи и подвергая побоям. Подросток неоднократно пытался сбежать к отчиму.