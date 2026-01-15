Новые подробности убийства гражданина Молдовы Серджиу Цырнэ: В Италии арестовали ещё одного подозреваемого — следствие продолжается

В Италии арестовали ещё одного подозреваемого по делу об убийстве 25-летнего Серджиу Цырнэ, тело которого было найдено с огнестрельным ранением в поле в Мальконтента ди Мира под Венецией 31 декабря 2025 года.
По информации карабинеров, 38-летний житель Спинеи подозревается в соучастии в преступлении.
Ранее уже был задержан 40-летний полицейский муниципальной службы Риккардо Сальваньо, которого считают основным подозреваемым в убийстве.
Арест еще одного подозреваемого связан с тем, что следователи считают, что убийство могло быть совершено не одним человеком, а с участием ещё как минимум одного фигуранта.
Следствие продолжает выяснять роли всех причастных и все обстоятельства произошедшего.
Напомним, 25-летний гражданин Молдовы Серджиу Цырнэ найден убитым на сельскохозяйственном поле в Малконтента-ди-Мира, в провинции Венеция.
Итальянские СМИ сообщали, что мужчина был убит одним выстрелом в висок — способ, характерный для мафиозных расправ. Позже по подозрению в убийстве был задержан полицейский.
