Новые подробности убийства гражданина Молдовы Серджиу Цырнэ: В Италии арестовали ещё одного подозреваемого — следствие продолжается

По информации карабинеров, 38-летний житель Спинеи подозревается в соучастии в преступлении.

Источник: Комсомольская правда

В Италии арестовали ещё одного подозреваемого по делу об убийстве 25-летнего Серджиу Цырнэ, тело которого было найдено с огнестрельным ранением в поле в Мальконтента ди Мира под Венецией 31 декабря 2025 года.

По информации карабинеров, 38-летний житель Спинеи подозревается в соучастии в преступлении.

Ранее уже был задержан 40-летний полицейский муниципальной службы Риккардо Сальваньо, которого считают основным подозреваемым в убийстве.

Арест еще одного подозреваемого связан с тем, что следователи считают, что убийство могло быть совершено не одним человеком, а с участием ещё как минимум одного фигуранта.

Следствие продолжает выяснять роли всех причастных и все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 25-летний гражданин Молдовы Серджиу Цырнэ найден убитым на сельскохозяйственном поле в Малконтента-ди-Мира, в провинции Венеция.

Итальянские СМИ сообщали, что мужчина был убит одним выстрелом в висок — способ, характерный для мафиозных расправ. Позже по подозрению в убийстве был задержан полицейский.

