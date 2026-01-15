Одна из пострадавших при взрыве газа в Уссурийске попала в реанимацию

Взрыв произошел в доме на улице Воровского. МЧС РФ сообщало, что из-под завалов, где наблюдается огонь, вытащили трех человек, передав их медикам. К ликвидации последствий происшествия привлекли более 20 спасателей и 5 единиц техники.