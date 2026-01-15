Одна из пострадавших при взрыве газа в Уссурийске попала в реанимацию

Одна из пострадавших при взрыве газа в частном доме в приморском Уссурийске попала в реанимацию в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Уточняется, что речь идет о пожилой женщине.
«Бабушка в тяжелом состоянии, но ее откачали, она была в сознании. Ее забрали в реанимацию», — рассказали информационному агентству правоохранители.
Взрыв произошел в доме на улице Воровского. МЧС РФ сообщало, что из-под завалов, где наблюдается огонь, вытащили трех человек, передав их медикам. К ликвидации последствий происшествия привлекли более 20 спасателей и 5 единиц техники.