Одна из пострадавших при взрыве газа в Уссурийске попала в реанимацию

Одной из пострадавших при взрыве газа в доме в приморском Уссурийске является пожилая женщина, она находится в тяжелом состоянии.

Источник: Аргументы и факты

Одна из пострадавших при взрыве газа в частном доме в приморском Уссурийске попала в реанимацию в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что речь идет о пожилой женщине.

«Бабушка в тяжелом состоянии, но ее откачали, она была в сознании. Ее забрали в реанимацию», — рассказали информационному агентству правоохранители.

Взрыв произошел в доме на улице Воровского. МЧС РФ сообщало, что из-под завалов, где наблюдается огонь, вытащили трех человек, передав их медикам. К ликвидации последствий происшествия привлекли более 20 спасателей и 5 единиц техники.