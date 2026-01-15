Бастрыкин: Суд арестовал 38 человек по делу об обмане бойцов СВО в Шереметьеве

— По данным следствия, в 2022 году житель Москвы Владимир Бардин создал организованное преступное сообщество, действовавшее на территории аэропорта Шереметьево. В его состав были вовлечены не менее 40 человек. К настоящему времени задержаны и заключены под стражу 38 участников преступного сообщества, двое находятся в розыске, — рассказал Бастрыкин в интервью ТАСС.