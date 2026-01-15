Бастрыкин: Суд арестовал 38 человек по делу об обмане бойцов СВО в Шереметьеве

В рамках расследования уголовного дела о хищениях средств у бойцов специальной военной операции в аэропорту Шереметьево суд арестовал 38 человек. Об этом в четверг, 15 января, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
— По данным следствия, в 2022 году житель Москвы Владимир Бардин создал организованное преступное сообщество, действовавшее на территории аэропорта Шереметьево. В его состав были вовлечены не менее 40 человек. К настоящему времени задержаны и заключены под стражу 38 участников преступного сообщества, двое находятся в розыске, — рассказал Бастрыкин в интервью ТАСС.
Председатель СК добавил, что злоумышленники выбирали жертв из числа военных, которые следовали через аэропорт Шереметьево. Их обманывали таксисты, которые завышали цены на поездки. Кроме того, бойцов вводили в заблуждение женщины. Они подходили к потерпевшим ипросили их о материальной помощи, ссылаясь на якобы критическое финансовое положение.
Ранее стало известно, что одному из фигурантов дела вменяют служебный подлог. Обвиняемый якобы курировал действия полицейских в аэропорту. Сами силовики также были связаны с преступным сообществом. Они подыскивали потенциальных жертв, а впоследствии помогали скрыть следы преступлений. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях обмана военнослужащих.