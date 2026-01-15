Огненная месть: уволенный работник поджег служебную квартиру

По данным следствия, 32-летний мужчина из Осиповичей работал в одной из столичных организаций, которая предоставила ему квартиру для временного проживания в Минске.
Спустя какое-то время между работником и нанимателем возник конфликт, на почве которого стороны расторгли трудовое соглашение, уточнили в столичной милиции. Соответственно житель Осиповичей вынужден был освободить арендуемое жилье.
Следствием установлено, что мужчина был настолько озлоблен на бывшего нанимателя, что покидая съемную квартиру, поджег ее.
«Покидая съемное жилье последним, фигурант с помощью бумаги поджег кровать в одной из комнат, в результате чего произошел пожар», — рассказал подробности дела старший инспектор по особым поручениям ОИОС ГУВД Мингорисполкома Александр Колыско.
Уточняется, что ущерб от пожара суммарно превысил 20 тысяч рублей. К счастью, обошлось без жертв: соседи и их квартиры не пострадали.
Оперативники уголовного розыска милиции Минска задержали осиповчанина и возбудили уголовное дело за умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, совершенные общеопасным способом. Кроме того, мстительному экс-работнику придется полностью возместить ущерб.