Скандал в британской армии: военные попались на употреблении наркотиков

«Проверку саперов Королевской инженерной службы провели после того, как один из военных был арестован за хранение наркотиков», — пишет The Sun. Выяснилось, чьл запрещенные вещества принимали сразу 23 солдата элитного подразделения британской армии. Попавшиеся на употреблении кокаина солдаты попытались оправдаться тем, что «им было скучно».