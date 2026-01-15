Скандал в британской армии: военные попались на употреблении наркотиков

Попавшиеся попытались оправдаться тем, что им было скучно.
В Великобритании разразился скандал, связанный с употреблением наркотиков военнослужащими. 23 солдата Королевской инженерной службы были уличены в употреблении кокаина. Об этом сообщает газета The Sun.
«Проверку саперов Королевской инженерной службы провели после того, как один из военных был арестован за хранение наркотиков», — пишет The Sun. Выяснилось, чьл запрещенные вещества принимали сразу 23 солдата элитного подразделения британской армии. Попавшиеся на употреблении кокаина солдаты попытались оправдаться тем, что «им было скучно».
Подобную проверку уже проводили пять лет назад. Тогда наркотические вещества были обнаружены у 19 саперов того же подразделения.