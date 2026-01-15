Ричмонд
103-летняя индианка воскресла на своих похоронах и отметила день рождения

В Индии 103-летняя женщина воскресла прямо во время собственных похорон. Примечательно, что этот инцидент произошёл в её день рождения.

Источник: Аргументы и факты

В Индии 103-летняя женщина воскресла на своих похоронах и отметила день рождения.

В индийском штате Махараштра 103-летняя женщина «воскресла» прямо на своих похоронах, которые совпали с её днём рождения. Об этом сообщает издание Hindustan Times.

У дома пожилой Гангабаи установили погребальный шатёр, а саму её одели в церемониальное сари для прощания. Родственники уже собрались на церемонию и ожидали прибытия машины для перевозки тела, когда вдруг «покойница» начала двигаться и села.

«Горюющие родственники с изумлением увидели, как покойница начала двигаться и села. Самое удивительное, что это произошло в ее день рождения», — говорится в материле.

Известие о «воскрешении» вызвало у родных огромную радость, они сочли произошедшее настоящим чудом. Вместо траурной трапезы семья с воодушевлением отметила 103-й день рождения Гангабаи.

Ранее стало известно о «воскрешении» 95-летняя жительница китайской провинции Гуанси. Женщина неожиданно встала из гроба, в котором пролежала 6 дней.