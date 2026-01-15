Бастрыкин: по делу о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево арестованы 38 человек

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о разгроме крупной преступной группировки, обворовывавшей участников СВО в аэропорту Шереметьево. По данным следствия, к настоящему моменту по этому делу уже арестованы 38 человек. Этим глава ведомства поделился в интервью ТАСС.
По словам председателя СК, преступное сообщество было создано в 2022 году москвичом Владимиром Бардиным. В его состав, по версии следствия, входило не менее 40 человек, двое из которых теперь объявлены в федеральный розыск.
Основными жертвами злоумышленников стали участники специальной военной операции, следовавшие через аэропорт. Преступники выбирали военнослужащих, которые летели в отпуск или на лечение после полученных ранений.
Как пояснил Александр Бастрыкин, группа действовала по разным схемам. Входившие в нее таксисты сильно завышали цену за поездки, а женщины-сообщницы выманивали деньги, жалуясь на тяжелое материальное положение.
Кроме того, в группе были лица, которые занимались прямым грабежом и вымогательством, если потерпевшие отказывались платить добровольно. Расследование также выявило причастность к этим преступлениям некоторых сотрудников органов правопорядка. Сумма общего ущерба сейчас устанавливается.
Ранее стало известно, что по этому уголовному делу появились тайные свидетели, что поможет следствию. Их показания могут стать важным доказательством вины всех участников преступного сообщества.