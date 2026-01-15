Драка в свердловской школе обернулась переломом плечевой кости и судом

«27 февраля 2025 года после занятий в МАОУ СОШ № 44 города Реж между учащимися параллельных классов произошел конфликт, в ходе которого несовершеннолетнему подростку были нанесены телесные повреждения, причинившие средней тяжести вред его здоровью», — сообщает прокуратура Свердловской области. У ребенка был перелом плечевой кости со смещением, сильное эмоциональное потрясение, нравственные и физические страдания. Из-за травмы пришлось посещать дополнительные занятия в художественной школе и в футбольной секции, проходить реабилитацию.