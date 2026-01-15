Над Самарской областью уничтожено два украинских дрона

Губернатор пояснил, что ограничения в воздушной гавани вводились как превентивная мера на время работы сил противовоздушной обороны. По его словам, расчеты ПВО отработали по целям в воздушном пространстве региона, в результате чего два беспилотника были уничтожены до подлета к объектам инфраструктуры. После подтверждения отсутствия угрозы для гражданской авиации и населения было принято решение о возобновлении полноценной работы аэропорта.