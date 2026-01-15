Над Самарской областью уничтожено два украинских дрона

ВСУ атаковали Самарскую область.
Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов по Самарской области полностью снята, ограничения на работу международного аэропорта Курумоч отменены. Об этом 15 января сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале MAX.
По данным главы региона, ранее введенные меры по ограничению приема и выпуска воздушных судов больше не действуют, воздушная гавань возвращается к штатному режиму работы. 'Угроза атаки БПЛА по Самарской области снята. В аэропорту Курумоч сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые вводились для обеспечения безопасности полетов. Службами ПВО были сбиты два БПЛА. Повреждений и пострадавших нет', — губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Губернатор пояснил, что ограничения в воздушной гавани вводились как превентивная мера на время работы сил противовоздушной обороны. По его словам, расчеты ПВО отработали по целям в воздушном пространстве региона, в результате чего два беспилотника были уничтожены до подлета к объектам инфраструктуры. После подтверждения отсутствия угрозы для гражданской авиации и населения было принято решение о возобновлении полноценной работы аэропорта.