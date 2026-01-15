Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске мужчина пошел на вооруженный разбой ради 80 плиток шоколада

Все произошло в Тракторозаводском районе.

Источник: dostup1.ru

В Челябинске мужчина пошел на вооруженный разбой ради 80 плиток шоколада, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В полицию поступило сообщение из магазина на улице Марченко. Продавец рассказала, что, заметив мужчину с неоплаченным товаром, попыталась остановить его на выходе. Однако тот, угрожая сигнальным пистолетом, скрылся.

«Злоумышленник похитил из сетевого магазина 80 плиток шоколада на сумму более 11 тыс. рублей», — уточнили в пресс-службе городского УМВД.

Сотрудники уголовного розыска райотдела полиции вскоре задержали ранее неоднократно судимого местного жителя 1986 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 (разбой). Фигурант водворен в изолятор временного содержания. Мера пресечения избирается.