Силовики задержали на востоке Москвы пассажиров такси с наркотиками

Правоохранители остановили на Главной аллее в Москве автомобиль такси. В салоне машины были двое пассажиров. У них нашли порядка двух килограммов наркотиков. Об этом в четверг, 15 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.