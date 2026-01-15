Силовики задержали на востоке Москвы пассажиров такси с наркотиками

Правоохранители остановили на Главной аллее в Москве автомобиль такси. В салоне машины были двое пассажиров. У них нашли порядка двух килограммов наркотиков. Об этом в четверг, 15 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
— Во время несения службы на Главной аллее инспекторы ДПС УВД по ВАО остановили для проверки документов автомобиль такси. Во время общения с сотрудниками полиции 37-летний и 25-летний пассажиры транспортного средства стали заметно нервничать, — рассказали на сайте ведомства.
У мужчин обнаружили пакеты с неизвестным веществом. Находки отправили на экспертизу. Она выявила, что в пакетах были мефедрон и производное N-метилэфедрона. Пассажиры такси хранили наркотики с целью сбыта. В их отношении возбудили уголовное дело. Злоумышленников заключили под стражу.
13 января сотрудники ДПС остановили машину такси на Измайловском шоссе в Москве. У пассажира, которым оказался иностранец, нашли 60 свертков с наркотиками. В отношении мужчины возбудили уголовное дело и отправили его в СИЗО.