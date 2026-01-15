Две ракеты «Нептун» и шесть дронов ВСУ сбили в Брянской области

Прошедшей ночью над Брянской областью сбили шесть дронов и две дальнобойные ракеты «Нептун» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Никто не пострадал. Об этом в четверг, 15 января, сообщил глава региона Александр Богомаз.
По словам губернатора, при отражении атаки в Брянском районе были повреждены остекление в многоквартирном доме, фасад и остекление административного здания. Кроме того, в Фокинском районе города повреждения получили фасад и кровля в жилом доме.
— Работают оперативные и экстренные службы, — написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Утром Министерство обороны отчиталось о том, что силы противовоздушной обороны за ночь сбили 34 украинских беспилотных летательных аппарата над территорией России.
14 января в границах микрорайона Ростова-на-Дону также ввели режим ЧС после ночной атаки украинских беспилотников.