Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Две ракеты «Нептун» и шесть дронов ВСУ сбили в Брянской области

Прошедшей ночью над Брянской областью сбили шесть дронов и две дальнобойные ракеты «Нептун» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Никто не пострадал. Об этом в четверг, 15 января, сообщил глава региона Александр Богомаз.

Прошедшей ночью над Брянской областью сбили шесть дронов и две дальнобойные ракеты «Нептун» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Никто не пострадал. Об этом в четверг, 15 января, сообщил глава региона Александр Богомаз.

По словам губернатора, при отражении атаки в Брянском районе были повреждены остекление в многоквартирном доме, фасад и остекление административного здания. Кроме того, в Фокинском районе города повреждения получили фасад и кровля в жилом доме.

— Работают оперативные и экстренные службы, — написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Утром Министерство обороны отчиталось о том, что силы противовоздушной обороны за ночь сбили 34 украинских беспилотных летательных аппарата над территорией России.

14 января в границах микрорайона Ростова-на-Дону также ввели режим ЧС после ночной атаки украинских беспилотников.