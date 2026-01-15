В Казани суд вынес приговор лжериелторам за мошенничество на 63 млн рублей

По материалам дела, на счету Багаутдиновой — 42 эпизода мошенничества, у Габдрахмановой — 2, у Закирова — 1, а у Гарифуллиной — 61 эпизод.
«Признать виновными и назначить наказание в виде четырех лет лишения свободы Багаутдиновой, трех лет и шести месяцев — Габдрахмановой, пяти лет — Гарифуллиной, Закирову назначить наказание три года условно», — огласил приговор судья.
Как ранее сообщал «Татар‑информ», следствие установило, что с 2008 по 2019 год лжериелторы предлагали жителям республики приобрести жилье по соципотечной программе. Они заманивали клиентов низкими ценами, получали от них деньги и исчезали. Общий ущерб превысил 63 млн рублей. Фигуранты уверяли клиентов, что сотрудничают с Госжилфондом Татарстана и могут помочь в покупке жилья, однако полученные средства присваивали.