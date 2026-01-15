Экстрадированный из Эквадора тюменский тренер пойдет под суд за мошенничество

Следствие по делу о мошенничестве на выплатах для инвалидов закончено.
Прокуратура Нижнетавдинского района Тюменской области направила в суд уголовное дело о мошенничестве при получении социальных выплат с ущербом более 6 млн рублей. Об этом сообщил telegram-канал прокуратуры Тюменской области. Обвиняемый в совершении преступления пытался скрыться в Эквадоре, но был экстрадирован по запросу РФ в июле 2025 года. По данным URA.RU, речь идет о тюменском тренере по армрестлингу Анатолии Шушарине.
«Прокуратура Нижнетавдинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя Тюменской области. Он обвиняется по ч. 2, 3, 4 ст. 159.2 УК РФ — мошенничество при получении выплат путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размере)», — указано в публикации прокуратуры Тюменской области.
По данным надзорного ведомства, мужчина в период с января 2021 года по март 2024 года разработал и реализовал схему незаконного получения бюджетных денег с участием 14 инвалидов. Он предлагал им помощь с получением компенсаций на покупку средств реабилитации, при этом, фактически они не приобретались, а для отчетов предоставлялись подложные документы. Участники схемы получали выплаты, которые затем делили между собой.
Общая сумма ущерба превысила 6 млн рублей. Мужчина попытался скрыться в Эквадоре, но был экстрадирован оттуда в июле 2025 года. По данным прокуратуры, судебные издержки, связанные с установлением местонахождения фигуранта за границей и его возвращением на Родину, составили около 4 млн рублей. Как уточнили в прокуратуре, соучастники тюменца из числа инвалидов были осуждены в 2024 году.
Ранее URA.RU писало о том, что в 2025 году из Эквадора экстрадировали армрестлера и тренера Анатолия Шушарина для привлечение к уголовной ответственности. Его обвиняют в мошенничестве при получении выплат. Следствие предполагает, что сумма ущерба от его действий составила более шести миллионов рублей.