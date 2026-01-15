Экстрадированный из Эквадора тюменский тренер пойдет под суд за мошенничество

По данным надзорного ведомства, мужчина в период с января 2021 года по март 2024 года разработал и реализовал схему незаконного получения бюджетных денег с участием 14 инвалидов. Он предлагал им помощь с получением компенсаций на покупку средств реабилитации, при этом, фактически они не приобретались, а для отчетов предоставлялись подложные документы. Участники схемы получали выплаты, которые затем делили между собой.