В Крыму пять человек госпитализированы после массового ДТП

По данным ведомства, массовое столкновение в районе села Сизовка спровоцировал водитель автомобиля Mercedes-Benz. На одном из участков дороги он не справился с управлением, из-за чего иномарку занесло и выбросило на полосу встречного движения. Там Mercedes столкнулся с двумя другими легковыми машинами — «Ладой Грантой» и Ford Focus.