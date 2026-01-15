Ричмонд
В Крыму пять человек госпитализированы после массового ДТП

МВД Крыма опубликовало детали крупной аварии в Сакском районе, где после столкновения трех машин были госпитализированы пять человек. На месте происшествия продолжают работу сотрудники Госавтоинспекции.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Сакском районе Крыма произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. В результате аварии госпитализированы пять человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу республиканской Госавтоинспекции МВД.

По данным ведомства, массовое столкновение в районе села Сизовка спровоцировал водитель автомобиля Mercedes-Benz. На одном из участков дороги он не справился с управлением, из-за чего иномарку занесло и выбросило на полосу встречного движения. Там Mercedes столкнулся с двумя другими легковыми машинами — «Ладой Грантой» и Ford Focus.

Травмы различной степени тяжести получили пять человек. В больницу были доставлены водитель и двое пассажиров «Лады Гранты», а также водитель и пассажир автомобиля Ford Focus.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и детали случившегося.