В Крыму пять человек госпитализированы после массового ДТП

В Сакском районе Крыма произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. В результате аварии госпитализированы пять человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу республиканской Госавтоинспекции МВД.
По данным ведомства, массовое столкновение в районе села Сизовка спровоцировал водитель автомобиля Mercedes-Benz. На одном из участков дороги он не справился с управлением, из-за чего иномарку занесло и выбросило на полосу встречного движения. Там Mercedes столкнулся с двумя другими легковыми машинами — «Ладой Грантой» и Ford Focus.
Травмы различной степени тяжести получили пять человек. В больницу были доставлены водитель и двое пассажиров «Лады Гранты», а также водитель и пассажир автомобиля Ford Focus.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и детали случившегося.